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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

رونالدو
رونالدو

لا تزال وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، غامضة؛ بعد فسخ تعاقد الدون مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث أصبح الآن لاعبا حرا بلا نادٍ، في انتظار الميركاتو الشتوي 1 يناير المقبل.

الدوري السعودي أم الإنجليزي.. ما واجهة كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم 2022؟

ويسعى نجم البرتغال حاليا إلى التركيز على كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر، خاصة في ظل تأهل البرتغال للدور ربع النهائي، كما أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير لرونالدو؛ بعد تقدمه في السن.

عرض خرافي

يذكر أن نادي النصر السعودي، سبق أن عرض عقدا على رونالدو حتى عام 2025، براتب سنوي قدره 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال كريستيانو رونالدو: أنا لا أحترم تين هاج؛ لأنه لا يظهر الاحترام لي، إذا لم تكن تحترمني؛ فلن أحترمك أبدا".

وأضاف رونالدو: لقد تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد، والخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب؛ بل هناك شخصان أو 3 على المستوى الإداري شعرت أنهم خانوني.

ولمتابعة المزيد حول أخبار رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ووجهته المقبلة .. تابع الفيديو جراف التالي:

كريستيانو رونالدو الدون مانشستر يونايتد الميركاتو الشتوى كأس العالم 2022 الصحفي البريطاني بيرس مورغان

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