مستقبل وطن كفر الشيخ ينظم ماراثون رياضي لذوي الهمم بقلين.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قلين فى كفرالشيخ، ماراثون رياضي لذوي الهمم تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الهمم الذين يحظون برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

يأتي ذلك الماراثون انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ.

أقيم الماراثون تحت رعاية وإشراف المهندس عزالدين جودة عضو مجلس الشيوخ والعميد همام جودة أمين الحزب بمركز قلين.



وشارك بالحضور اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب ، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء وقيادات وأعضاء الحزب بمركز ومدينة قلين والإدارة التعليمية والمعلمين بمدارس ذوي الهمم بمشاركة طلاب ٤ مدارس لمشاركة زملائهم من ذوي الهمم حيث اصطفوا على جانبي طريق الماراثون يحملون أعلام مصر وصور الرئيس والحزب فى جو احتفالي بديع تصاحبه الموسيقى الوطنية.

قال العميد همام جودة ،أمين الحزب بمركز قلين، إنه تم تنظيم ماراثون رياضي بالشارع الرئيسي شارك فيه أكثر من 70 طالباً وطالبة من ذوي الهمم من طلاب المدرسة الفكرية بقلين وطلاب مدرسة الصم وضعاف السمع بقلين وسط حشد شعبي هائل من أهالى مركز قلين الذين تفاعلوا مع أبنائنا من ذوي الهمم تكريما لهم فى اليوم العالمي لهم.

وأشار "جودة" إلى أنه عقب الماراثون انتقل الجميع إلى مقر الإحتفال الرئيسي الذى عقد بالمدرسة الفكرية بقلين بإشراف أمانة الحزب بقلين حيث أقيمت عروض رياضية وموسيقية وفنية وعرض مسرحي بأداء متميز من أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم فى جو احتفالى رائع وسط فرحة غامرة من الطلاب وأولياء الأمور وكافة الحضور.

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