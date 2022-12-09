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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحارة المصرية في أدب نجيب محفوظ بثقافة الفيوم

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس لقاء أدبي بعنوان" الحارة المصرية في أدب نجيب" أداره د. عمر صوفي وعن نجيب محفوظ بدأت علاقته بالحارة المصرية منذ نشأته في حي الجمالية بقلب القاهرة وكانت الحارة مصدر إلهام أساسي في معظم روايات محفوظ حيث تجسد الحارة ملامح الشخصية المصرية التي كونت عالم تتشابك فيه القصص والحكايات الغنية بتفاصيل الحارة المصرية.

بينما عقد قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان" تعديل السلوك" بمدرسة الأمل للصم والبكم للبنات للشيخ مصطفى السيد، فيما عقد نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان" حقوق الطفل وواجباته نحو المجتمع" للأستاذة سناء سيد بمدرسة دفنو الإعدادية بنات.

 

كما يواصل قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم نشاطه حيث عقد اجتماع نادى أدب الموهوبين بمكتبة الفيوم العامة بحضور مدرب النادي الشاعر عبد الكريم عبد الحميد وأعضاء النادي وتم مناقشة مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية في كتابة الشعر والقصة.

فيما نفذ بيت ثقافة طامية ورشة فنية لإكتشاف المواهب للأطفال والتي شهدت فقرات منوعة لإكتشاف مواهب في الغناء وإلقاء الشعر بمشاركة مدرسة طامية الابتدائية الجديدة، كما تم عرض فيلم ابوصدام بمكتبة الطفل والشباب بطامية بالتعاون مع قسم السينما بفرع ثقافة الفيوم، بينما ناقشت مكتبة النزله الفرعية كتاب بعنوان" فتاة القيروان"ناقشه على شعبان

 

 

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"نشر ثقافة الأمن والأمان الكيميائي" ورشة عمل بعلوم الفيوم

 

 


 

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الفيوم اخبار محافظة الفيوم ثقافة الفيوم وزير الثقافة نجيب محفوظ الحارة المصرية

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