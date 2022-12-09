عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللواء محمد إبراهيم : مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تمنحها زخما قويًا

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم الدويري

أكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة العربية الصينية الأولى - التي تعقد اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "التعاون والتنمية"- تمنحها زخما قويا.


وقال اللواء الدويري - في تصريح له - إن هذا الزخم الواضح يأتي فى ظل عدة عوامل أهمها التميز الكبير في العلاقات المصرية الصينية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات، وفي نفس الوقت التميز الواضح في العلاقات المصرية السعودية والتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية التي تربط بين الدولتين وذلك في إطار أن كلا من مصر والسعودية هما بالفعل ركيزتا الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.


وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تتماشى بصورة تامة مع الاستراتيجية التي تتبناها القيادة السياسية المصرية بشأن ضرورة دعم العمل العربي الجماعي على المستويات المختلفة حتى تكون هناك قوة عربية لها وضعيتها على المستوى الدولي وتكون قادرة على التأثير في مجريات الأحداث والتطورات الدولية خاصة في ظل ما تملكه هذه الدول من قدرات اقتصادية وبشرية متفردة، "ولعل أبرز مثال على ذلك تلك القدرات العربية في مجال الطاقة التي ازدادت أهميتها في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم حاليا".


ولفت، في هذا المجال، إلى حرص القيادة المصرية أيضا على تبني سياسات متوازنة تجاه كافة القوى الدولية المؤثرة والتأكيد على أن أية تحالفات سواء كانت على المستوى العربي أو على المستوى الدولي يجب أن تراعي في الأساس المصالح الاقتصادية وذلك على قاعدة الشراكة الاستراتيجية وليس على قاعدة الانحياز لطرف على حساب الآخر وهذا هو ما يمنح التحركات المصرية قوة وتأثيرا على كافة المستويات.


وقال "وقد حرصت الصين في ظل قيادة الرئيس جى شين بينج، على دعم علاقاتها مع الدول العربية ولاسيما في المجال الإقتصادي والتجاري والسعي لتوسع حجم الاستثمارات المتبادلة بعيدا - حتى الآن - عن مبدأ الاستقطابات السياسية وذلك بهدف تحقيق مزيد من الدعم للإقتصاد الصيني الذي من المؤكد أنه تأثر أيضا بالتطورات السلبية الأخيرة التي شهدها المجتمع الدولي ومن ثم كان أحد الأهداف الرئيسية للقيادة الصينية الحالية التوجه بقوة دفع أكبر نحو العالم العربي وهو أمر وإن كان ليس بجديد بصفة عامة إلا أنه بدأ يأخذ أبعادا اقتصادية أكثر عمقا وانفتاحا وسوف نشهد مزيدا من التصاعد في هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة".


وأوضح أن هذه القمة سوف تكون لها تأثيراتها الإيجابية على العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية وبالتالي سوف تعود هذه الإيجابيات بدورها على الاقتصاد المصري المنفتح على العالم والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة التي توفر المناخ الملائم للمستثمرين، متوقعا أن تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورا ملحوظا خلال الفترة القادمة، "وهو ما أكدته نتائج لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني".


وأضاف اللواء محمد ابراهيم :"من الضروري أن أشير إلى أن القمة العربية الصينية لن تكون على حساب العلاقات العربية الأمريكية التي من المؤكد أنها علاقات استراتيجية تم بناؤها على فترات زمنية طويلة وعلى أسس ثابتة وقوية والدليل على ذلك أنه كانت هناك قمة عربية أمريكية في الرياض منذ أسابيع قليلة".


ونوه في الوقت ذاته إلى أنه من حق الدول العربية أن تبحث عن مصالحها وتعقد التحالفات التي تراها مناسبة في إطار سياسات التوازن في العلاقات مع القوى المختلفة والاستقلالية في القرار، مختتما "وهذه هى المعادلة التي تحرص عليها مصر والدول العربية، وفي رأيي أننا بدأنا نرى كتلة عربية مؤثرة في العالم وأتمنى أن تستمر وتزداد قوة حتى تكون قادرة على حل القضايا الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي القمة العربية الصينية القمة العربية الصينية الأولى السعودية المملكة العربية السعودية العلاقات المصرية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

48 ساعة بحث وتحقيقات.. ماذا قال المتهم بقتل محامي كرداسة وعلاقة طليقته بالجريمة؟

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية - الصينية بالرياض

اليمن يرحب ببيان القمة السعودية الصينية ويثمن دعمها للتوصل إلى حل سياسي في البلاد

البيت الأبيض يحذر من عواقب ارتفاع الإصابة بـ كورونا ويدعو لأخذ اللقاحات

الدفاع الروسية: تدمير 7 منصات إطلاق صواريخ في زاباروجيا ودونيتسك

الأردن يحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

العاهل البحريني: وحدة الصف الخليجي صمام الأمان وركيزة للاستقرار

كييف: روسيا قصفت خط المواجهة بالكامل في دونيتسك

بوتين: ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تتشكل حاليا

ترشيحاتنا

استشاري: لا أحد بمنأى عن المرض النفسي حتى الطبيب

مَن المسموح لهم بمعرفة بيانات حسابات وودائع عملاء البنوك ؟ ومتى يتم

اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام

حجازي : الرئيس السيسي ذكر مصالح المنطقة العربية بقمة الرياض وليس مصر فحسب

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

6.69 جنيه للبيع.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ