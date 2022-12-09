عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعشاب تحميك من غيبوبة السكر.. أهمها الشاي الأخضر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعشاب لضبط السكر فى الدم..

أعشاب لضبط السكر فى الدم..

· الريحان: لهذه العشبة على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، وهي غنية بالزيوت الطبيعيّة التي تساهم في إنتاج مادة الأوجينول؛ حيث تُساعد هذه المركبات على تحفيز خلايا بيتا التي تعمل على تخزين الإنسولين وإطلاقه؛ حيث يُمكن تناول ورقتين من الريحان، أو ملعقة صغيرة من عصارتها يومياً على معدة فارغة.

·القرفة: للقرفة قدرة كبيرة على تحسين حساسية الإنسولين، وتخفيض مستوى السكر في الدم، إلى جانب تقليل الوزن، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب؛ حيث يُنصح بتناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة يومياً.

· الشاي الأخضر: يحتوي هذا الشاي على نسبة مرتفعة من مادة البوليفينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تعمل على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

· أعشاب المورينجا: لهذه الأعشاب قدرة كبيرة على منح الجسم طاقة، وتوفّر شعور بالشبع، ممّا يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم، وبالتالي الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

·النيم: يعتبر من الأعشاب التي لها العديد من الخصائص الطبية؛ إذ يعزّز من استجابة المستقبلات للإنسولين، وبالتالي تخفيض مستوى السكر، بالإضافة إلى توسيع الأوعية الدموية، وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

·بذور الشيا: تعمل هذه البذور على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتساعد على تقليل الوزن الزائد؛ حيث يُمكن إضافتها إلى الغذاء، كما يُمكن نقع ملعقتين صغيرتين من البذور في كوب من الماء الساخن، ثم إضافة ملعقة صغيرة من المسكرات إلى المنقوع، وتناوله على وجبى الفطور.

·خل التفاح: يحتوي على نسبة مرتفعة من حامض الستريك والماليك اللذان يمتلكان قدرة كبيرة على الحفاظ على مستوى السكر في الدم؛ حيث يُنصح بوضع ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء، وشربه يومياً قبل النوم.

· الحلبة: تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم؛ حيث يُمكن نقع بذور الحلبة في كوب من الماء المغلي، وتناولها مرتين في اليوم.

· الكرز الأسود: للكرز قدرة على منع تحوّل الكربوهيدات إلى سكريات؛ إذ يُمكن شرب عصير الكرز الأسود ثلاث مرات في اليوم، لتنظيم مستوى السكر في الجسم.

أعشاب لضبط السكر فى الدم السكر غيبوبة السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد الغزل وكلى يا مراتي طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

48 ساعة بحث وتحقيقات.. ماذا قال المتهم بقتل محامي كرداسة وعلاقة طليقته بالجريمة؟

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

ترشيحاتنا

سقوط نيمار بالملعب وبكائه بعد خروج البرازيل من كأس العالم 2022 |شاهد

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

بعد انتفاخ بطنها بشكل غريب .. إطلالات وضعت شيرين رضا في مأزق

كيفية التيمم بالحجر للصلاة في المنزل.. إليك أهم الخطوات

بقيمة 273 مليون دولار.. ننشر أهم الدولة المستوردة للصهاريج المصرية 2022

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب تحميك من غيبوبة السكر.. أهمها الشاي الأخضر

إنفصالهما صدم رواد السوشيال ميديا.. 5 صور لـ الشيف أبو جوليا وطليقته

ظهور بـ البيجاما أحال ياسمين الخطيب للتحقيق وتعلّق : حلوة لـ أحلام؟

طلاقه صدم العالم .. من هو الشيف أبو جوليا؟

فيديو

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ