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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : ابحث عن وظيفة بديلة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يشعر مواليد برج القوس أن العالم هو ملعبهم، إنهم يحبون استكشاف المجهول، يريدون أن يفهموا كل شئ حتى لو كان خارج تخصصهم.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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امرأة برج القوس 2022 .. 4 أسباب تجعلك تنجذب لها

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برج القوس وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

تحمل المسؤولية على الصعيدين الشخصي والمهني اليوم لحل المشكلات التي تكررت على مدار الأيام، من خلال نهجك الصحيح وشخصيتك الكاريزمية، ستتمكن من معالجة المشكلات.

توقعات برج القوس مهنيا

قد ترغب في الاستقالة من مكتبك بسبب بيئة العمل السامة، على الرغم من تقديم أفضل ما لديك ، فقد تجد كبار السن لديك يتعاملون مع مشكلات في إنتاجيتك، يمكنك أيضًا البحث عن بعض الوظائف البديلة خلال هذه المرحلة.

توقعات برج القوس صحيا

على الصعيد الصحي ، قد تفكر في زيارة الطبيب لإجراء فحص طبيعي لكامل الجسم، هناك احتمالية أن يقترح طبيبك إجراء بعض اختبارات الدم أيضًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد تفكر في الانتظار لفترة طويلة لأنه لا يبدو أنه الوقت المثالي لتأسيس علاقة جديدة، يُنصح أولئك الذين يواجهون تعقيدًا في علاقتهم بالجلوس ومناقشة القضايا بطريقة ناضجة.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

ستكون محاطًا بكمية كافية من الأموال تكفي لجعل يومك يمضي بسهولة ومتعة تامة، بفضل عادتك في الادخار ، سيكون لديك مبلغ كبير من المال موجود بالفعل في حساب التوفير الخاص بك، ومع ذلك، قد تجذب بعض المخططات المربحة انتباهك بنهاية اليوم.

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