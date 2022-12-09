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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوروارى: تنفيذ المقترحات خلال القمة العربية الصينية يضيف ثقلا للشرق الأوسط

الإعلامي محمود الورواري
الإعلامي محمود الورواري

أكد الإعلامي محمود الورواري، أن الفترة الحالية تشهد متغيرات كبيرة على المستوى الدولى، لافتا إلى أن الصين فاعل دولي هام للغاية.

وأوضح الورواري خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشرق الأوسط شهد مؤخرا عددا من القمم والاحداث العالمية مثل القمة الأمريكية العربية، القمة الصينية العربية، وكذا مؤتمر المناخ وقمة أوبك وكأس العالم فى قطر. 

وأشار الوروارى إلى  أن انعقاد القمة العربية الصينية في العاصمة الرياض، تعكس حالة التغيير التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

قوة رؤساء الدول العربية

وقال محمود الوروارى أن القمة العربية الصينية المنعقدة تشير لقوة رؤساء الدول العربية وحريتهم في اختيار الدولة الأجنبية التي تملأ الفراغ الاقتصادي لديهم.

وأشار الورواري إلى أن هناك العديد من القضايا التي تم طرحها في القمة العربية الصينية، وفي حالة تطبيق جزء من التوصيات التي طرحها رؤساء العرب ستعطي ثقل جديد للدول العربية في المنطقة.

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