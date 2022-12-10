عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : كن مخلص لحبيبك

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

يريد مواليد برج السرطان، أن يكونوا محبوبين، لكنهم لا يثقون في أن ذلك سيستمر، لا يثقون في نوايا الشخص القريب منهم.

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : تجنب النفقات غير الضرورية

برج السرطان وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

قد تجد نفسك مضطربًا أيضًا مما يجعلك غاضبًا اليوم، بدلًا من الانغماس في هذا الشعور، حاول أن تقاتل كمحارب وتخرج من هذه السلبية بأسرع ما يمكن، بمجرد الانتهاء من ذلك ، سيبدأ كل شيء من حولك في الظهور بمظهر رائع وجميل.  

توقعات برج السرطان مهنيا

من ناحية العمل ، سيكون يومًا مثمرًا ومثمرًا بالنسبة لك، كل العمل تحت مسؤوليتك سيحصل قريبًا على موافقة من كبار السن، في نفس الوقت يكسبك الاحترام من نهايته، إذا حدثت مثل هذه الأشياء بانتظام ، فهناك احتمالية أن تتم مكافأتك بترقية.

توقعات برج السرطان صحيا

على الصعيد الصحي، اسمح لعقلك ببعض الهدوء والسكينة لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يترك تأثيرًا سيئًا على حالتك العقلية.

توقعات برج السرطان عاطفيا

قد ينجذب إليك شخص ما في العمل بشدة وعاطفياً، إذا كنت عازبًا ، فيمكنك اعتبار هذا خيارًا رائعًا. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن الأفضل تجنب أي تفاعل يمكن أن يعيق علاقتك الحالية، تذكر أن سر العلاقة السعيدة والمزدهرة يكمن في أن تكون صادقًا ومخلصًا لشريكك.

توقعات برج السرطان في الفترة المقبلة

ستجد أن لديك مبلغًا أقل من المال الكافي في حساب التوفير الخاص بك والذي سيتركك جميعًا مضطربًا اليوم، قد تتساءل أين اختفت كل الأموال على مدار الفترة الزمنية، ومع ذلك ، لا داعي للذعر والتصرف بحكمة. 

برج السرطان توقعات برج السرطان توقعات برج السرطان عاطفيا توقعات برج السرطان صحيا توقعات برج السرطان مهنيا برج السرطان وحظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم.. بالترددات

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

الذهاب لركلات الترجيح.. الأرجنتين تتعادل مع هولندا 2/2 في كأس العالم

موضوعات متعلقة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : اهتم بفلوسك وصحتك

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : وفر وقت لعائلتك

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : طور مهاراتك

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : أرباح كبيرة

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : تجنب النفقات غير الضرورية

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : تفكر في الانفصال

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : تسافر بلد جديدة

ترشيحاتنا

الصين تعتزم زيادة تجارة النفط مع السعودية

مضاعفات جراحة.. أول مداخلة للفنانة أنغام بعد شفائها من الأزمة الصحية

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : تفاؤل وحظ جيد

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : ابعد عن السلبيات

أخبار التعليم| "تالتة مدني" القاهرة تستغيث برئيس الجامعة...ألعاب الموت تغزو المدارس .. فوز 86 فتاة بمنصب الرئيس في انتخابات الاتحادات الطلابية

برج القوس.. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : ابحث عن وظيفة بديلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

مش حقيقي وماعندوش بنت.. سر وراء اسم الشيف أبو جوليا

إليسا تخطف الأنظار بفستان يشبه أميرات الكرتون

فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

سعر الدولار أمام الجنيه.. تفاصيل جديدة وتوقعات مستقبلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ