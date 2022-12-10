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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمل في البرونزية..

سيف عيسى يخسر أمام بطل كوريا الجنوبية بنصف نهائي الجائزة الكبرى للتايكندو

سيف عيسي
سيف عيسي

ينافس سيف عيسى نجم منتخب مصر للتايكوندو على برونزية بطولة نهائي الجائزة الكبرى بعدما خسر في نصف نهائي البطولة فئة الـG10  والمقامة خلال الفترة الحالية بالسعودية. 

وخسر سيف عيسى مباراة نصف النهائي أمام بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 لينافس علي برونزية البطولة.

وينتظر سيف عيسي الخاسر من نصف النهائي الثاني والذي يجمع بين بطل أيطاليا سيموني اليسيو المنصف الأول عالميا مع النرويجي اندريه ريتشارد المصنف الرابع عالميا.

وكان سيف عيسى المصنف الأول عالميا تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على بطل تونس فراس قطوس المصنف السادس عالميا بجولتين مقابل لاشيء في منافسات وزن أقل من 80 كجم.

وافتتح سيف عيسى مشواره في بطولة نهائي الجائزة الكبرى بالفوز على الاسترالي ليون سيجرانوجيك المصنف 14 عالميا بنتيجة 2-0.
 

ويذكر ان سيف عيسى، توج ببرونزية بطولة العالم بوزن تحت 80 كجم، والتى جاءت بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار .

ويشارك منتخب مصر للتايكوندو في البطولة بقائمة مكونة من: مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك،  ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.

ويقود الفريق فنيا أسامة السيد ومحمد مجدي فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأول ويرافق الفريق المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

التايكوندو بطولة العالم إيطاليا كوريا الجنوبية منتخب مصر السعودية نصف نهائي بطولة منتخب التايكوندو

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