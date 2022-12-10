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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجبها عن الأسواق.. القبض على مالك مخزن بحوزته 14 طن أرز

ارز
ارز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (14,25 طن أرز أبيض "عينى" – 3,1 طن دقيق أبيض "عينى" – 12,95 طن "مكرونة - عدس") معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
 

وزارة الداخلية شرطة التموين الامن العام الإقتصاد المصرى السلع الغذائية أرز ابيض

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