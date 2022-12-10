قضية قتل.. ضبط هارب من حكم قضائي عقب وصوله من الإمارات بسوهاج

ورد مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، محضرًا محررًا بمعرفة قسم مطار سوهاج الدولي، يتضمن ضبط أربعيني من ابناء محافظة قنا، أثناء محاولته إنهاء إجراءات الوصول من دولة الإمارات؛ حيث أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرًا مُحررًا بمعرفة قسم مطار سوهاج الدولي، بتمكنهم من ضبط المدعو (حسين ا ا م- 43 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم قنا)، يحمل جواز سفر أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة الإمارات.

وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز قنا قتل عمد شمال قنا الكلية والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن 6 سنوات، وبمواجهة المذكور أقر بصحة الحكم الصادر ضده.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.