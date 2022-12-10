ندوة بثقافة سيناء حول تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المعاصرة

نظم فرع ثقافة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف “منطقة وعظ شمال سيناء”محاضره تثقيفية بهدف تعزيز الوعى المجتمعى بالقضايا

المعاصرة وبث قيم الولاء والإنتماء لدى المواطنين للحفاظ على الهوية , وذلك فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة , وإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

حاضر في الندوة، كل من، فضيلة الشيخ علي السيد عبد الجليل، وفضيلة الشيخ محمد السيد عوض الله، وفضيلة الشيخ رمضان جوده معوض

بينما أقامت مكتبة النجاح حوار مفتوح حول “أهميه الأم في تربيه الأبناء” أدار الحوار محمد ابراهيم بمعهد النجاح الأزهري.



وفى جانب آخر، أقامت المكتبة العامة بالعريش محاضرة تثقيفة للمرأة بعنوان ” تمكين المرأة فى العمل السياسى ” ألقتها المهندسة سوسن حجاب عضو مجلس الشعب السابق بجمعيه حقوق المرأة السيناويه بحى المساعيد .

إشراك المرأة في تنمية المجتمع

أشارت إلى ان الدراسات حول المرأة أصبحت من بين أبرز الدراسات في يومنا المعاصر، وخاصة مع تنامي الوعي بأهمية إشراك المرأة في تنمية المجتمع، وأيضا بضمان حقوق عادلة للمرأة وخاصة بالمجتمعات العربية، والتي سبق وصادقت على العديد من المعاهدات والإتفاقيات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن موضوع المرأة وحقوق المرأة استطاع أن يفرض نفسه، وتحولت العديد من المطالب النسائية إلى قوانين حقيقية مفعلة بالعديد من الدول العربية.

