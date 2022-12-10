كانت راكبة موتوسيكل خلف شقيقها.. مصرع فتاة سقطت في غرفة صرف صحي بأسيوط

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، قبل وصولها مستشفى منفلوط المركزي، بعد أن سقطت من على موتوسيكل بحفر للصرف الصحي بقرية بني مجد بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول " فاطمة. أ. ع" 7 سنوات جثة هامدة إدعاء سقوط في حفر للصرف الصحي بقرية بني مجد.



وبسؤال أهليتها أقروا أنه أثناء استقلالها دراجة نارية " موتوسيكل" قيادة شقيقها سقطت في حفر للصرف الصحي أثناء عبورهما بجواره بقرية بني مجد.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.