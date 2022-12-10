كرم جبر: اجتماع شهري لمناقشة مشاكل وقضايا الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم عقد اجتماع في أول أسبوع من كل شهر لمناقشة قضايا الإعلام، والمشاكل التى تحيط به.

وأضاف جبر خلال كلمته بالجلسة الحوارية التى عقدت اليوم التى ناقش خلالها ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم ، مهم جدا عقد اجتماع شهرى لمناقشة كل أمور الصحافة والإعلام مشيرا إلى أن هناك عدة قضايا تمت إثارتها مؤخرًا في وسائل مختلفة بشكل يسئ للإعلام وهو ما حدث في الفترة الأخيرة بعد تناول العديد من الحوادث ويأتي من بينها خبر ضبط إحدي الممثلات في المطار بحوزتها ومخدرات وغيرها من الحوادث التي تسئ للإعلام بصورة عامة عن طريق النشر المكثف لأخبار الحوادث والجرائم وذلك خلال جلسة حوارية لمناقشة ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والقضايا.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال جلسة المناقشة مع الصحفيين إلي أن لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوي عديدة من عدة مواقع لتناولها بشكل مكثف من أخبار الحوادث والجرائم دون مراعاة للقواعد وضوابط النشر مؤكدًا علي أن الهدف هو التزام الصحفيين بضوابط النشر المتفق عليها في تناول الحوادث والجرائم والتحقيقات بشكل عام.

واستعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة واخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والقواعد والمعايير المهنية الرابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة.

وكان ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والتحقيقات، من خلال الجلسة الحوارية التى يعقدها بحضور عددًا من الصحفيين.