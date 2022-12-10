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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مزور الأوراق الرسمية بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وإستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية وإيهامهم بأنه يعمل سفير ورئيس حملة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى  - الأمن العام) ،  ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة بنى سويف وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - أكلاشيه - عدد من شهادات التقدير "خالية البيانات" منسوب صدورها للحملة الوهمية المُشار إليها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات بروتوكول تعاون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات تقدير وكارنيهات منسوب صدورهم للعديد من الجهات بالدولة – عدد من الكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص والأرقام القومية الخاصة بهم والصور الشخصية منسوب صدورهم لذات الحملة) ، وكذا (هاتف محمول).. بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على تطبيق (الواتس آ ب) تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامى وكذا رسائل نصية تفيد تحويل مبالغ مالية له من العديد من الأشخاص على إحدى المحافظ الإلكترونية.

 بمواجهة المذكور أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وحيازته للمضبوطات بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة تزوير المحررات الرسمية قطاع الامن الوطني

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