استشاري: جراحة تركيب المفصل أصبحت من العمليات النادرة بالوقت الحالي

خصص برنامج “ أنا والطبيب”المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامية ماري نعيم، فقرة، لـ الدكتور يوسف سراج الدين استشاري جراحات العظام وعلاج المفاصل.

وقال الدكتور يوسف سراج الدين، إن جراحة تركيب المفصل، أصبحت من العمليات النادرة، مسترسلا: نبدأ أول جلسة مع المريض تحت مسمى “البلازما المضاعفة”، لأنها ضد الالتهاب، كما أنها تضمن مضاعفة الصفائح الدموية والبلازما.

وأكمل: الجلسة الثانية تكون؛ في حالة عدم التحسن بشكل جيد، فنعمل على إضافة عوامل نمو مثلاً وغيرها من المساعدات التي تحسن الدورة الدموية في منطقة الغضروف والركبة، أو عمل تقوية للجسم؛ لتحسين وتزويد البلازما بطريقة طبيعية.

علاج الآلام يستخدم لوقف الإشارات العصبية

وتابع أن تخصص علاج الآلام؛ يستخدم لوقف الإشارات العصبية التى تنقل إشارة الألم عند المريض، دون ألم، وتجنبه الإصابة بقرحة المعدة أو الإثنى عشر .