عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: جراحة تركيب المفصل أصبحت من العمليات النادرة بالوقت الحالي

صدى البلد

خصص برنامج “ أنا والطبيب”المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامية ماري نعيم، فقرة، لـ الدكتور يوسف سراج الدين استشاري جراحات العظام وعلاج المفاصل.

وقال الدكتور يوسف سراج الدين، إن جراحة تركيب المفصل، أصبحت من العمليات النادرة، مسترسلا: نبدأ أول جلسة مع المريض تحت مسمى “البلازما المضاعفة”، لأنها ضد الالتهاب، كما أنها تضمن مضاعفة الصفائح الدموية والبلازما.

وأكمل: الجلسة الثانية تكون؛ في حالة عدم التحسن بشكل جيد، فنعمل على إضافة عوامل نمو مثلاً وغيرها من المساعدات التي تحسن الدورة الدموية في منطقة الغضروف والركبة، أو عمل تقوية للجسم؛ لتحسين وتزويد البلازما بطريقة طبيعية. 

علاج الآلام يستخدم لوقف الإشارات العصبية

وتابع أن تخصص علاج الآلام؛ يستخدم لوقف الإشارات العصبية التى تنقل إشارة الألم عند المريض، دون ألم، وتجنبه الإصابة بقرحة المعدة أو الإثنى عشر . 

ستشارى جراحات علاج المفاصل تركيب المفصل البلازما اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

كرم جبر: غير معقول نشر معلومات دون الرجوع للمصادر وقبل البيانات الرسمية

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

كأس العالم.. سر عدم إذاعة beIN Sports مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات

إستمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني حارس الجنوب -2

جيب رانجلر بـ 170 ألف جنيه| تفاصيل

بلجيكا تفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات قصيرة المدى

لماذا أنا؟.. رسالة من رودريجو بعد تسببه في توديع البرازيل كأس العالم 2022

ليك ولأولادك.. هواوي تعلن عن مجموعة مميزة من الساعات الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء… رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

شاهد.. الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهائن دريسدن بمفاجأة كبرى| التفاصيل الكاملة

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

بفستان ملفت.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من باريس| شاهد

فيديو

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

اﻟﻤﺰﻳﺪ