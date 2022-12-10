عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقع فرنسي: حارس مرمى بايرن ميونخ يغيب لنهاية الموسم للإصابة

مانويل نوير
مانويل نوير

ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي اليوم /السبت/ أن حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ مانويل نوير أجرى عملية جراحية أمس، لتعرضه في كسر في أسفل الساق خلال ممارسة رياضة التزلج.
وأضاف الموقع أن نوير (36 عاما) نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"وهو بالمستشفى كاتبا: "مرحبًا يا رفاق ، ماذا يمكنني أن أقول ، كان من الممكن أن تتحسن نهاية العام بالتأكيد، بينما كنت أحاول تصفية ذهني من خلال جولات التزلج ، كُسرت أسفل ساقي. وجرت العملية الجراحية بالأمس بشكل جيد للغاية. شكرا جزيلا للفريق الطبي! ومع ذلك ، من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي".
وشارك نوير في 478 مباراة في الدوري الألماني.
وودع المنتخب الألماني مونديال "قطر 2022" من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني، بينما تصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

المغرب تتقدم على البرتغال بهدف النصيري في ربع نهائي كأس العالم

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

كرم جبر: غير معقول نشر معلومات دون الرجوع للمصادر وقبل البيانات الرسمية

كأس العالم.. سر عدم إذاعة beIN Sports مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة

نامت بسبب الإجهاد.. سائق بشركة توصيل شهيرة يعتدي على سائحة عربية بالزمالك

أثارت الجدل بملابسها الجريئة.. لماذا طالبت الجماهير بالقبض على ملكة جمال كرواتيا؟

ترشيحاتنا

القمة الأمريكية الإفريقية منتصف الشهر.. لاعب جديد يغزو القارة السمراء| ماذا يريد

الأوقاف : الإطلاق التجريبي لبرنامج التحفيظ عن بُعد .. بعد قليل

احترس.. داعية يحذر : الحلف بهذا اليمين يجلب الفقر ويخرب البيوت

ضربة للمغرب.. إصابة رومان سايس ومغادرته مباراة البرتغال في كأس العالم 2022

بعد هدفه في البرتغال| يوسف النصيري يُزاحم الثلاثي العربي على الهداف التاريخي للمونديال

رسميًا.. كريستيانو رونالدو يُعادل رقم الكويتي «بدر المطوع» عميد لاعبي العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم 2022.. الجمهور المصري يساند المغرب من مركز التنمية الشبابية بالجزيرة|صور

استمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني المشترك حارس الجنوب -2

بريطانيا تحتفل بـ مجدي يعقوب في ذكرى أول عملية زراعة قلب ورئتين |فيديو

بفستان جريء… رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ