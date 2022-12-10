موقع فرنسي: حارس مرمى بايرن ميونخ يغيب لنهاية الموسم للإصابة

ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي اليوم /السبت/ أن حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ مانويل نوير أجرى عملية جراحية أمس، لتعرضه في كسر في أسفل الساق خلال ممارسة رياضة التزلج.

وأضاف الموقع أن نوير (36 عاما) نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"وهو بالمستشفى كاتبا: "مرحبًا يا رفاق ، ماذا يمكنني أن أقول ، كان من الممكن أن تتحسن نهاية العام بالتأكيد، بينما كنت أحاول تصفية ذهني من خلال جولات التزلج ، كُسرت أسفل ساقي. وجرت العملية الجراحية بالأمس بشكل جيد للغاية. شكرا جزيلا للفريق الطبي! ومع ذلك ، من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي".

وشارك نوير في 478 مباراة في الدوري الألماني.

وودع المنتخب الألماني مونديال "قطر 2022" من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني، بينما تصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط.