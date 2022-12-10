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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صيدلي يكشف حقيقة الرصاص داخل مستحضرات التجميل .. فيديو

مستخضرات التجميل
مستخضرات التجميل

بعد حالة الهلع الذي تسبب فيها رواد التواصل الاجتماعي عن  “بلاشر” من ماركة شهيرة لمستحضرات التجميل، يحتوى على نسبة عالية من الرصاص التى تسبب الوفاة على المدى البعيد.


وظهر فى الفيديو والصور التى انتشرت على السوشيال ميديا، هذا النوع الشهير من “البلاشر” بعد ما تم وضع الذهب عليه فتحول إلى مادة سامة باللون الأسود الغامق “الرصاص".

 

وأوضح الدكتور احمد نوبل في فيديو نشره عبر صفحته الشخصيه انستجرام:" اختبار الرصاص في المكيب بهذه الطريقة غير صحيح وليس له أساس علمي من الصحة .

وأضاف أن أغلى منتجات التجميل تحتوي على رصاص ولكن بنسبة بسيطة والمصرح بها .

السوشيال ميديا الرصاص مستحضرات التجميل وفاة الصحة Instagram اللون الاسود الهلع

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