داليا مصطفى وصبري فواز يهنئان أقباط مصر بعيد القيامة.. فيديو

هنأت الفنانة داليا مصطفى، الأخوة الأقباط احتفالًا بعيد القيامة، مشددة على أن المسيحيين هم أهل محبة وأخوة وتحبهم كثيرًا ولديها أصدقاء من الأقباط من المجال الفني ومن خارجه.

وشددت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنها من أهالي منطقة شبرا ولديها العديد من الأصدقاء والزملاء من الأخوة الأقباط وتحب أن تشاركهم في هذه الأعياد وتهنئة في كل مناسبة، مؤكدة أنها اعتادت على تهنئة أصدقاءه وزملاءها المسيحيين منذ الصغر وتحبهم جدًا وهم أهل محبة.

وقالت: "كل سنة والمسيحيين والمسلميين طيبين.. تربيت في شوارع شبرا ولدي أصدقاء كثيرة من الأقباط".



من جانبه وجّه الفنان صبري فواز، التهنئة لأقباط مصر والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، موضحًا أنه يهنئ أصدقاءه وأقارب من المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدًا أنه سيحتفل بشم النسيم مع أسرته في المنزل.