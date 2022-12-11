أفريقيا تصنع التاريخ.. وزير خارجية أمريكا يهنئ المغرب بالتأهل لنصف نهائي المونديال

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المنتخب المغربي على تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم المقامة حاليا بقطر.

وكتب بلينكن في تغريدة: "أفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه".

وأضاف: “في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم، لقد أصبحوا أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم”.

واحتفى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي بالإنجاز المغربي وكتب "المغرب أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من انجاز لمنتخب أسود الأطلس".

واقتحم "أسود الأطلس" التاريخ من أوسع أبوابه، عندما بات المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه على برتغال كريستيانو رونالدو 1-0 السبت.

وحظيت فرنسا بفرصة التأهل إلى نصف النهائي، السبت، بعد فوزها على المنتخب الإنكليزي ٢-١، ليلتقي "الديوك" بـ "أسود الأطلس" يوم الأربعاء، الموافق 14 ديسمبر.