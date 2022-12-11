مونديال مجنون.. صلاح عبدالله يعلق على تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم

هنأ الفنان صلاح عبدالله، المنتخب المغربي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على منتخب البرتغال.



وقال الفنان صلاح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”،: "منتخب المغرب قدم أداء عظيم والتأهل حدث تاريخي"، لافتا: "أول فريق عربي وأفريقي يصل لهذا الدور وبجدارة".

وأشار: "لم يكن متوقعا وأننا كنا سعداء بالإنجاز السابق مع إسبانيا وكنا نرى أنها حتى لو خرجت اليوم فهي حققت إنجازاً لكنها وصلت وحققت المستحيل بجدارة".



وأشار: "الدرس اللي اتعلمناه من فوز المغرب على البرتغال إنه مفيش مستحيل"، متابعا: "مونديال قطر مجنون، وكان فيه نتائج غريبة جدا".