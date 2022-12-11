عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مونديال مجنون.. صلاح عبدالله يعلق على تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

هنأ الفنان صلاح عبدالله، المنتخب المغربي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على منتخب البرتغال.

txt

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

txt

عمرو أديب عن تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال: رجالة بيقاتلوا على كل كورة|فيديو


وقال الفنان صلاح عبدالله،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”،: "منتخب المغرب قدم أداء عظيم والتأهل حدث تاريخي"، لافتا: "أول فريق عربي وأفريقي يصل لهذا الدور وبجدارة".

 

وأشار: "لم يكن متوقعا وأننا كنا سعداء بالإنجاز السابق مع إسبانيا وكنا نرى أنها حتى لو خرجت اليوم فهي حققت إنجازاً لكنها وصلت وحققت المستحيل بجدارة".


وأشار: "الدرس اللي اتعلمناه من فوز المغرب على البرتغال إنه مفيش مستحيل"، متابعا: "مونديال قطر مجنون، وكان فيه نتائج غريبة جدا".

صلاح عبدالله منتخب المغرب نهائي كأس العالم مونديال قطر مجنون مونديال قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

ترشيحاتنا

مشيدا بأداء المغرب.. رضا عبدالعال يغني على الهواء لـ عبدالباسط حمودة

وسط قلق أوروبي.. صربيا تخطط لنشر قوات عسكرية في إقليم كوسوفو الانفصالي

رضا عبدالعال: فيريرا يتحمل مسئولية رحيل الوردي.. والزمالك خسر| فيديو

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ثواب بر الوالدين والإحسان إليهما.. من الأعمال المكفرة للخطايا

عند فوز منتخب بلادها.. ملكة جمال كرواتيا تعد الجمهور بمفاجأة| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

التقاء الثلوج بالرمال | صورة لـ شاطئ باليابان تزلزل مواقع التواصل ..شاهد

كسر فرحة فوز المغرب .. تفاصيل إصابة رومان غانم سايس

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ