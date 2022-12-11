مصرية تحصل على جائزة دولية في مشروع لها بمجال الكيمياء

قالت الدكتورة منار احمد فؤاد مدرس مساعد في كلية علوم جامعة الإسكندرية؛ إن جامعه كاملينو بايطاليا تعقد مؤتمر كل عامين لبحث الدراسات العلميه بمجال الكيمياء وكان استاذها قام بترشيحها لمناقشة مشروع تخرجها وتم رفض العديد من المشروعات والابحاث وتم قبول مشروعها.

وأضافت منار أحمد، خلال لقاءها عبر تطبيق زووم في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن تم اختيار موضعها ضمن 10 موضوعات ال 10 اساتذه ومرشحين لجائزة على مستوى العالم في إيطاليا وتمت المشاركة في المسابقه بإسم جامعة الإسكندرية، أو دخل مدرس مساعد فيه كليه علوم جامعة الإسكندرية أن البحث يناقش تفاعل كيميائي كان يستخدم فيه غاز اول أكسيد الكربون كعامل مختزل؛ مضيفة أن غاز اول اكسيد الكربون هو غاز سام وفي حاله تنشاقه يتم اتحاد الغاز مع الهيموجلوبين ويتم استبدال الاكسجين في الدم وفي خلال دقائق يحدث اختناق ووفاة.

وتابعت أن البحث الذي تم النقاش علي في الجامعه الايطاليه ان يتم استبدال الغاز ببدائل أخرى بانواع اخرى صحيه وغير سامة ونجحنا فيه استخدام بديل وهذا الذي حصلنا عليه الجائزة؛ مضيفة أن جامعة الإسكندرية متميزة جدا في مجال البحث العلمي.



