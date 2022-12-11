الإنجليزي والهولندي.. إنجازات جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية لعام 2022

حققت جامعة القاهرة ، خلال عام 2022 عدد كبير من الانجازات بالتصنيفات العالمية حيث حصلت على تقدم كبير فى بعض التصنيفات بالإضافة إلى الدخول فى تصنيفات عالمية جديدة .

وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز التصنيفات العالمية التى تقدمت فيها جامعة القاهرة خلال عام 2022 .

تصنيف QS الإنجليزي

تقدم جامعة القاهرة في التصنيف الإنجليزي QS Sustainability لعام 2022، وهو تصنيف يقوم بترتيب 700 جامعة من الجامعات العالمية المرموقة في مجال الاستدامة ومن بينها ثلاث جامعات مصرية فقط، واحتلت جامعة القاهرة الترتيب من 201-220، متصدرة بذلك الجامعات المصرية الأخرى داخل هذا التصنيف الجديد والذي يهتم بتحديد تأثير الجامعات على المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف QS Sustainability لعام 2022 حيث احتلت المرتبة 239 في مجال التأثير البيئي والمرتبة 295 في مجال التأثير الاجتماعي، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغيير البيئي والاجتماعي، سواء من خلال البحث أو التدريس أو المشاركة المجتمعية وتحسين الاستدامة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن من بين الأهداف الاستراتيجية لجامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع هو التركيز على النظام البيئي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة و الحفاظ على البيئة و مواجهة و الحد من التغيرات المناخية ، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفى إطار مساهمة الجامعة في ملف التغيرات المناخية من خلال العديد من الإجراءات المعنية بموضوعات تخدم قضايا التغيرات المناخية والبيئية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إنشاء الجامعة في 2021 مكتبًا للاستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية، لافتًا إلى قيام الجامعة بتنظيم نموذج محاكاة لطلابها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووقعت بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لإنشاء أول برامج جامعية لعلوم البيئة بأفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إدراج الجامعات في هذا التصنيف الجديد للاستدامة QS Sustainability يعتمد على مجموع درجاتها في فئتين، تشمل الفئة الأولى التأثير البيئي وتضم 3 مؤشرات وهي استدامة المؤسسات التعليمية، واستدامة التعليم، واستدامة البحث العلمي، وتشمل الفئة الثانية التأثير الاجتماعي وتضم 5 مؤشرات وهي المساواة، وتبادل المعرفة، وتأثير التعليم، والتوظيف والفرص، وجودة الحياة.

التصنيف الأمريكي يو اس نيوز

نجحت جامعة القاهرة في تصدر الجامعات المصرية بالتصنيف الأمريكي يو اس نيوز US News لعام 2022، والجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 400 جامعة حيث شهدت تقدم 29 مركزا عن تصنيف العام السابق بنسبة تطور 7.4%، و جاءت في المرتبة 363 عالميا من بين نحو 2165 جامعة دولية شملها التصنيف هذا العام.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة لم تنجح في التواجد بالتصنيف خلال آخر 5 سنوات فقط وإنما حققت تقدما 20% وبنسبة 85 مركزا حيث جاءت في التصنيف الأمريكي عام 2018 في المرتبة 448 عالميا، وتطور الترتيب لدى هذا المصنف فى الخمسة أعوام السابقة، كالتالى: 448 بعام 2018، و434 فى 2019، و427 عام 2020، و 392 بعام 2021، و363 هذا العام 2022، بنسبة تطور 7.4% عن العام السابق 29 مركزا، مشيرا إلى أن ما تحققه جامعة القاهرة على مستوى كافة التصنيفات العالمية يعد إنجازًا كبيرًا.

كما أن التصنيف الأمريكي يو إس نيوز يعتمد على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، موضحا أن هذا العام تم نشر ترتيب 1750 مؤسسة علمية من أكثر من 90 دولة وكذلك تم زيادة 255 جامعة إضافية فى تصنيفات التخصصات العلمية وقد تم هذا طبقا لعدد 13 معيارا متنوعا يحددها المصنف، حيث تأتي أهمية هذا التصنيف عن التصنيفات العالمية الأخرى نظرا لاهتمامه بالبحث العلمى المنشور عالميا وهو ما يوفر معلومات كثيفة للطلاب المحتملين المهتمين بالجامعات الراقية حول العالم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن تواجد جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية نتيجة جهود كبيرة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للتواجد في مصاف جامعات العالم المرموقة، مشددا على أن تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية يساهم في ترسيخ السمعة الأكاديمية عالميا فضلا عن جذب الطلاب الوافدين حيث تعد قوائم التصنيفات أول خيار للطلاب الذين يخططون للالتحاق بجامعات خارج بلدهم.

التصنيف الهولندي "ليدن"

دخلت جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية في التصنيف الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden University والصادر 22 يونيو عام 2022، حيث جاءت في المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة بالتصنيف الهولندي، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية والأفريقية حيث دخلت 10 جامعات مصرية التصنيف و33 جامعة أفريقية.

وقال الدكتور الخشت، إن نجاح جامعة القاهرة في تحقيق تقدم علي أكثر من 30 الف جامعة عالمية من بينها جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية، يعد إنجازا جديدا يضاف للجامعة ويضعها ضمن صفوة الجامعات العالمية، فضلا عن الريادة المصرية والأفريقية، وتعد بذلك واحدة من افضل الجامعات الراقية عالميا، موضحا ايضا أن الجامعة تفوقت علي نفسها وحققت تقدمًا بنسبة 5% عن المركز الذي احتلته في تصنيف العام الماضي 2021. متقدمة على أكثر من 30 الف جامعة عالمية. وهى بذلك تعد واحدة من افضل الجامعات الراقية عالميا وضمن أفضل 1% جامعة بالعالم. وكان ترتيب جامعة القاهرة عام 2021 هو 308.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريا واقليميا وعالميا، جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة نشرت 4729 بحثا عالميا مشهودا له بالتميز خلال الفترة 2017 وحتى 2020 وهو ما صنف منشورات الجامعة ضمن افضل 10% من البحوث عالميا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التقدم الذي حقتها جامعة القاهرة ليس علي المستوي العام فقط وايضا علي مستوي التخصصات حيث جاءت في المرتبة 222 عالميا في تخصصات علوم الصحة والطب الحيوي، والمرتبة 282 في العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 334 عالميا في علوم الحياة والأرض، والمرتبة 381 في علوم الرياضيات والحاسب الآلي ، والمرتبة 756 عالميا في العلوم الاجتماعية والإنسانية وهي الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة في هذا القطاع عالمياً.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن نجاح جامعة القاهرة في التواجد بمراكز متقدمة بكافة التصنفيات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير كافة الاجواء المناسبة لعلماء الجامعة للنشر العلمي المميز في كافة المجلات العلمية ذات التأثير العالمي، فضلاً عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمي لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي الدولي، وقدم الدكتور الخشت، الشكر لكافة العاملين بمنظومة الجامعة والجهود التي تمت خلال آخر 4 سنوات والتي استطاعت النشر العلمي بما يعادل 22% من مجموع النشر منذ إنشاء الجامعة.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدمت بفارق كبير عن أقرب الجامعات المصرية والأفريقية بالتصنيف حيث أن هناك أكثر من 320 مركزا فارق بين جامعة القاهرة وأقرب جامعة مصرية أخري، مشيرا إلي أن التصنيف الهولندي "ليدن" يعتمد في معاييره على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.