سامح شكري: العلاقات العربية الصينية متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية سامح شكري؛ إن توجه مصر يتفق مع توجهات الأشقاء في الدول العربية بحيث تتوازن العلاقات المشتركة مع المصالح المشتركة مع كافة الشركاء الدوليين؛ لأن لدى الجميع العلم أن دولة الصين دائمة العضوية في مجلس الأمن كما أنها استطاعت أن تحقق إنجازات ضخمة في مجالات متعددة.

أضاف سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المقدوني؛ أن الصين أصبحت ثاني أكبر إقتصاد على مستوى العالم وفي محيطها الاقليمي والمحيط الدولي أيضا وذلك بحكم قدرتها ومكانته؛ مضيفا أن بدى الدول العربية اهتمام أن يكون هناك علاقات مشتركة مع الشركاء الدوليين لتحقيق المصالح المشتركة دون أن يتضرر اي طرف آخر.

وتابع أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات مع الشريك الصيني وذلك يؤدي الى توسيع رقعه التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي؛ بالإضافة إلى أن الثقافة العربية أسهمت في تكوين الإنسان المعاصر وهذا دليل على وجود الأسس التاريخية لهذه العلاقة.

ونوه إلى أن تطور العلاقات العربية الصينية لا يجب ان ينظر له على أنه يمكن أن ينتقص من اي علاقات أخرى ويعزز من التفاهم والشراكة والإستقرار وإقامة علاقات متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع الأهداف التنموية التي تسعى الدول العربية لتحقيقها لصالح شعوبها.