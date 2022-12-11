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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة الوافدة| نجم الزمالك السابق يكشف عن أفضل لاعب جديد فى الدوري المصري

الزمالك
الزمالك

أكد تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك الأسبق، أن مواجهة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، ستكون من أقوى مواجهات هذا الموسم.

وتابع عبدالحميد: "لا بد أن يكون هناك حذر من جوسيفالدو فيريرا مدرب الزمالك من بيراميدز خاصةً أن الأخير يسير بشكل مميز على مدار الموسمين الماضيين".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "سيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، ولكن الأبيض لديه الحظوظ أمام منافسه، خاصةً أن غياب عبدالله السعيد عن بيراميدز سيكون مؤثر للغاية".

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وأشار عبدالحميد، إلى أن الغيابات داخل الزمالك مؤثرة أيضًا خاصةً سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، ولكن شباب النادي قادر على تعويض أي لاعب ويقدموا مستويات مميزة بجانب أصحاب الخبرات".

واستطرد: "سامسون أكينولا مهاجم الفريق سيكون مع المباريات من أفضل المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم، وسيصنع الفارق مستقبلًا".

واختتم: "زكريا الوردي من أفضل اللاعبين الذين تواجدوا في مصر مؤخرًا ولكن اللاعب قد يكون لم يستطع التأقلم مع الفريق وعدم اللعب تحت ضغط، خاصةً أن النادي جماهيري ومطالب دائمًا بالفوز، وبعض الجماهير لا يوجد لديهم صبر على المحترفين، وكان هناك قسوة في التعامل مع اللاعب وكان يستحق فرصة للإستمرار".

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