أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد في مصر،مستهل تعاملات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الاثنين



سجل سعر حديد عز مستهل اليوم الاثنين 20500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 21200جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 21100جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 20400جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 20400جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 20400جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 21100جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 20500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 20500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي مستهل اليوم الاثنين نحو 20500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 19550جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:



وسجلت أسعار الأسمنت مستهل تعاملات اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1650جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت مستهل تعاملات اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1615جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل مستهل اليوم الاثنين 1618 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدى مستهل اليوم الاثنين 1720جنيها للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1658جنيه للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الاثنين عند 1620جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1535جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1590جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1528 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.