1600 جنيه.. ارتفاع أسعار الحديد للشهر الثاني على التوالي

رفعت مصانع الحديد أسعارها بداية شهر ديسمبر للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفعت أسعار الحديد ما بين 850 الى 1600جنيه فى الطن الواحد ديسمبر الجاري مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي.

وكان سعر حديد التسليح في مصر ارتفع نوفمبر الماضي بنحو 2000 جنيه للطن الواحد

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت” في مصر،اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث

أسعار الحديد اليوم في مصر جاءت كالتالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 20500 جنيها مقارنة 19650 جنيه للطن الواحد الشهر الماضي .

ووصل سعر حديد بشاي اليوم إلى 21200 جنيها مقارنة 19600جنيه للطن فى نوفمبر الماضي بارتفاع 1600 جنيها.

سعر الحديد اليوم

وارتفع سعر حديد العتال اليوم الأربعاء مسجلا 21100جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأربعاء 7-12-2022 نحو 20400جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الأربعاء نحو 20400جنيه للطن الواحد

ووصل سعر حديد التسليح في مصنع العشرى اليوم الأربعاء إلى نحو 20408جنيه للطن الواحد

و سعر حديد عطية اليوم الأربعاء سجل 21100 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الأربعاء 20500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الأربعاء 7-12-2022 نحو 20500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الأربعاء نحو 20400جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الأربعاء 19550جنيه للطن الواحد.

واستقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء ، متراوح ما بين 1528 و 1650جنيها للطن الواحد.