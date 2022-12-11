انتصار السيسي لـ فتيات مصر: أنتن قوة الدولة ومستقبلها المشرق وقادة المستقبل

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس أنها سعيدة بالتقدم الكبير في ملف تمكين الفتاة ، مضيفة : “ ملف هام والأقرب لقلبي و يحظى باهتمام خاص من رئيس الجمهورية إيمانا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن استثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقا ” .

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للسيدة انتصار السيسي خلال فعاليات الاحتفالية الخاصة "بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات .. دوى" ‎في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت أن فتيات مصر كن على قدر الثقة والمسئولية ، لافتة إلى أن مشروع دوي من أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر المعاصر بقرى حياة كريمة، وخير دليل على ما يحظى تمكين الفتاة من دعم ومساندة .

ولفتت إلى أنها فخورة بما قدمه دوي من نجاحات الوصول لفتيات مصر للاستماع لهن بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب وتنمية مهاراتهن للحصول على النجاح وتأهيلهن لخلق مجتمع مؤمن بالمساواة .

وتابعت في رسالة لكل فتاة مصرية : “ أنت قوة مصر ومستقبلها المشرق والأمل في مجتمع أكثر تقدم وازدهار في انتظارك طريق ذهبي طريقه ممهد بكل التشريعات والقرارات لتحقيق احلامك وطموحاتك مصر كلها معك ومبادراتها وقادتها ومؤسساتها وكل الشكر للقائمين والداعمين لمبادرات تمكين الفتيات ” .