التسجيل بالدورات التدريبية بمركز اللغات بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز للدورات التدريبية " اللغة العربية ، اللغة الالمانية ، اللغة الانجليزية ، اللغة التركية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

وتحرص إدارة جامعة حلوان علي الاهتمام بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

ويعمل مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وتلبي احتياجات العصر والتطور التكنولوجي.



وأشارت إدارة المركز إلى أنه سيتم بدء الدورة التدريبية خلال إجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد.



وأوضح المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الضغط هنا

جدير بالذكر انه قد قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في إطار سلسلة الجولات الدورية والمستمرة ، بعمل جولة لمتابعة الإصلاحات بالحرم الجامعي وتطوير البنية التحتية والوقوف على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، بالإضافة إلى جولة بالمبنى الإداري ومبنى رئاسة الجامعة لمتابعة سير العمل والوقوف على أي ملاحظات.

وقد أبدى العاملين بالجامعة سعادتهم بتواصل قيادتها المستمر بما يساهم في رفع مستوى الأداء والتطوير المستمر.