خلال احتفالية دوى.. مايا مرسي تشكر انتصار السيسي لدعمها قضايا الفتاة المصرية

تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ، شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء اليوم فى فعاليات الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية " دوى" لتمكين الفتيات، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف مصر، الدكتور إيمان كريم الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اللواء خالد شعيب محمود محافظ مرسى مطروح، اللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء طارق محمد محمد الفقي محافظ سوهاج، الفنان أحمد حلمي سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة.

ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة خلال الاحتفالية جاء فيها :

أرحب بكم جميعا اليوم في لقائنا من أجل الاحتفال بانجازاتنا لفتيات مصر .. ومن قلب المتحف المصرى الكبير .. ذلك الصرح الثقافى العظيم .. حيث يلتقي التاريخ بعراقته وثراءه .. مع الحداثة بإنجازاتها.

ويسعدني أن استهل كلمتى بتقديم أسمى معانى الشكر والتقدير الى السيدة انتصار السيسي لدعمها ومساندتها قضايا الفتاة المصرية عبر رعايتها مبادرتى نورة ودوى .. ايمانا بأن الاستثمار في الفتيات هو أعظم استثمار وبناء لحاضر ومستقبل الوطن ..فهن البوابة لمصر اكثر اشراقاً وتقدماً وازدهاراً .. وعلينا جميعاً أن نعمل سوياً لاعدادهن بالشكل الأمثل وتأهيلهن لعصرهن الذهبي..

نجتمع اليوم للاحتفال بالنجاح فى تحويل الالتزامات الى انجازات من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِّي" .. حيث التزمنا جميعا بتمكين الفتيات ليحْصُلن على مستقبل أفضل .. عبر تنمية مهاراتهن .. وتوفير فرصْ عادلة لهن للوصول إلى الخدمات التي يحتَجنَ إليها في مشوار حياتِهِّن.

وقد نجحت مبادرة "دوى" منذ رعاية السيدة الأولي لها في 8 مارس الماضى .. وحتى الآن فى الوصول إلى ما يزيد عن 60 مليون عبر الإنترنت والوسائط الالكترونية المتعددة في عام 2022 فقط.

وحققت "دوِّي" نجاحات كبيرة على أرض الواقع فى المحافظات ، بمشاركة ما يقرب من النصف مليون شخص، فالمبادرة تستهدف الاسرة بكاملها..

ونحن نحتفل اليوم بالإنجاز، علينا أيضًا أن نفكر في المستقبل ونخطط له، دعونا نواصل تعهدنا لفتياتنا هنا في مصر بالتغيير الاجتماعي الذي سيكون من شأنه تحقيق الازدهار والنمو الذي ننشده لهُنِّ ويأملن هن في الوصول إليه.

وأنتهز لقائنا اليوم لأتقدم إليكم باقتراح لإطلاق مبادرة "دوى" للفتيان.. وذلك بعد أن أثبتت اختلافها ونجاحها مع الفتيات..حيث يحتاج الفتيان أيضًا إلى فرص آمنة وشاملة لتشكيل وجهات نظرهم والتعبير عنها ..و"دوى " تقدم لهم هذه الفرصة..فى إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها المعاصر وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

نواصل تعهدنا بالتوسع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في كل محافظة، بل في كل قرية.. وأؤكد أن تطبيق "دوّي" سوف يتيح فرص أكتر للفتيات والفتيان لمشاركة قصصهم والحصول على شهادة التعلم الرقمي.. كما يمكن الحصول على حزمة الأدوات الخاصة ب "دوِّي" من خلاله.

والان .. دعونا نستكمل حلمنا معاً .. حتى تصل تدخلات "دوِّي" لمليون فتاة وفتى، وخمس ملايين فرد من أفراد المجتمع لأن الدائرة لا تكتمل بدون البنت والولد، والأسرة والمجتمع المحيط بهم.

بإمكان كل فرد منا أن يساهم في نجاح "دوِّي" .. وفى هذا الإطار أدعو جميع المسؤولات والمسؤولين بالدولة للعودة إلى مدارسهم السابقة .. والاستماع للطالبات والطلبة .. وفتح أبواب النقاش والحوار معهم .. وتشجيعهم .. ونقل الخبرة والتجربة لفتيات وفتيان كلهم أمل وطاقة ورغبة في امتلاك الأدوات التي تمكنهم من الوصول إلى أقصى إمكانياتهم.. دعونا نتحدث معهم ونستمع إليهم ونضم صوتنا إلى أصواتهم.

وقد بدأت ذلك بالفعل حيث قمت بزيارة مفاجأة إلى مدرستى السابقة .. والتقيت بالطالبات .. وشاركت في دوائر الحكي مع طالبات الصف الاعدادي .. تعرفت عليهن واستمعت إلى أحلامهن وما يتطلعن اليه في المستقبل واهتماماتهن وقدوتهن وماهي الصعوبات التي يواجهنها.

وتحدثت معهن عن طفولتى وذكرياتي وأحلامي وأنا فى مثل عمرهن.. وكيف سعيت إلى تحقيقها، ودعتهن ليكون لهن هدف في الحياه وطموح يسعين لتحقيقه، وأن يحلمن حتى تصل أحلامهن عنان السماء.

وفى الختام أتقدم بكل الشكر والتقدير الى جميع شركاء النجاح فى مبادرة دوى .. لم يكن كل هذا النجاح ليتحقق دون جهودنا وتكاتفنا سويا .. حتى وصلنا إلى هذه الإنجازات الكبيرة والملموسة على أرض الواقع ..

وأتقدم بخالص الشكر الى يونيسف على الشراكة المتميزة والتعاون الوثيق مع كافة الجهات الوطنية ..ايمانا بأن النجاح فى اى مبادرة أساسه الملكية الوطنية..

وأشكر كل من دعم "دوِّي" وأشكر نجمنا الرائع الفنان أحمد حلمي على مشاركتنا هذا اليوم .. وأعلم أن الفنانة منى زكى كانت حريصة على مشاركتنا بالحضور اليوم ولكن ارتباطها بعمل فنى مفيد جدا للمجتمع ..

معاً من أجل كل فتاة وفتى .. من أجلنا جميعاّ.. من أجل مستقبل أفضل وأكثر اشراقا للوطن..معا لدعم فتيات وفتيان دوى

شكرا للدكتورة هالة السعيد علي دعمها مبادرات المشروع القومي لتنمية الاسرة المختلفة ومن بينها دوى التي نحتفل بها اليوم .

وتضمنت الاحتفالية تكريم محافظي مطروح، قنا، اسيوط، اسوان، الأقصر ، سوهاج وذلك على دورهم ومساندتهم لتحقيق المبادرة لأهدافها، من خلال تقديم الدعم وكافة التسهيلات والإمكانات اللازمة لكافة أنشطة المبادرة.

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