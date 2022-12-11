إنقاذ 4 أطفال بعد سقوطهم في بحيرة جليدية بمدينة برمنجهام

نقلهم إلى المستشفى...

نقل أربعة أطفال إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إنقاذهم من السقوط في بحيرة جليدية في حديقة بابس ميل بالقرب من برمنجهام، يوم الأحد.

وقالت خدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز البريطانية إنه لا يوجد تحديث لحالات الاطفال الذين تم انقاذهم.

وقال رئيس إدارة الإطفاء ريتشارد ستانتون: 'واصلنا عمليات البحث للتأكد مما إذا كان هناك المزيد في المياه'.

وأضاف في مؤتمر صحفي، إنه تم إبلاغ الطواقم الطبية عند وصولهم أن ما يصل إلى ستة أشخاص كانوا في البحيرة.

وتابع: 'الاستشارة الطبية المتخصصة التي تلقيناها في مكان الحادث، بالنظر إلى درجة حرارة الماء، بالنظر إلى عمر من دخل الماء ومقدار الوقت الذي قضوه هناك، فلن يكون هذا بحثًا بعد الآن، وعملية الانقاذ'.

وقال سوبت ريتشارد هاريس، من شرطة ويست ميدلاندز، إنه لا يستطيع تأكيد أنهم كانوا يبحثون عن أي شخص آخر في هذه المرحلة.

وقالت خدمات الطوارئ الثلاثة جميعها إنه تم الابلاغ بالحادث بعد الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش يوم الأحد .

وقال كاميرون ماكفيتي، القائد التكتيكي في خدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز، إن الأطفال الأربعة تم انتشالهم من البحيرة قبل اصابتهم بسكتة قلبية، بفعل درجات الحرارة المنخفضة وإنهم نُقلوا إلى المستشفى تحت الأضواء الزرقاء مع فريق رعاية متقدم".

وأضاف ماكفيتي: :نُقل اثنان إلى مستشفى برمنجهام للأطفال واثنان إلى هارتلاندز في برمنغهام'. وكان الاطفال الاربعة في حالة حرجة لدى وصولهم '.

وتابع: 'لا توجد تحديثات. كانوا جميعًا في حالة حرجة عندما وصلوا إلى المستشفى'.

وكان أفراد المجتمع المهتمون قد تجمعوا بالقرب من مكان الحادث في منطقة سكنية ، حيث عملت خدمات الطوارئ في البحيرة.

كما شوهدت طائرة بدون طيار تحلق فوق الماء.

حديقة بابس ميل هي محمية طبيعية بريطانية بها بحيرة ونهر ومراعي برية ، وتم الإبلاغ عن أن درجات الحرارة بها بلغت 1 درجة مئوية (34 درجة فهرنهايت) في المنطقة في وقت استدعاء خدمات الطوارئ، ومن المتوقع أن تهبط إلى -3 درجة مئوية خلال الليل.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من الأخطار التي يشكلها الجليد.

وقال متحدث: 'مع ارتفاع درجات الحرارة عن درجة التجمد كثيرًا خلال الأيام المقبلة في أنحاء كثيرة من البلاد ، فإن مساحات المياه الممتدة مثل الأنهار والبرك معرضة لخطر التجمد.

واضاف 'في حين أن الأنهار والبرك المتجمدة يمكن أن تكون رائعة ، إلا أنها قد تكون خطيرة وخطيرة على الحياة'.