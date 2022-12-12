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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حشيش وبانجو جملة وقطاعي.. أبوكيان روج لبضاعته عيني عينك| فكيف كانت نهايته؟

ضبط شاب يروج المخدرات
ضبط شاب يروج المخدرات علي الفيس بوك

تصدرت صورة أبو كيان لتجارة المكيفات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث انتشر صورة مدون عليها أبو كيان لتجارة الميكفات ايس وحشيش وبانجو وتمول " جملة وقطاعي تاركا عنوانه وأرقام هواتفه ورقم الشكاوي.

أول اتصال من الشرطة

وبمجرد نشر الصورة علي موقع التواصل الاجتماعي تحركت قوة أمنية حيث كان أول اتصال من الشرطة الي صاحب المنشور لتحديد موقعه حيث تبين وجوده بين محافظتي المنوفية والقليوبية بين مدينتي قويسنا وبنها حيث اتخذ موقعا حدوديا من أجل سرعة الهرب.

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

اتقبض عليه قبل كده.. أبوكيان طبع منشورات بيع المخدرات من اجل عملاء جدد .. تفاصيل جديدة

وتلقي " محمد س " عاطل وشهرته ومقيم قرية ابنهس بمركز قويسنا اول اتصال من مباحث قويسنا ليتم القبض عليه حيث تم القبض عليه عقب ساعات من تداول منشور الفيس بوك ببيع المخدرات.

أبو كيان اسم الشهرة لشاب مسجل خطر تجارة مخدرات وتم القبض عليه من قبل وعاد بعد ذلك لتجارة المخدرات ومن أجل جذب عملاء جدد قام بطباعة منشورات ببيع المخدرات جملة وقطاعي .

فيما قام أحد عملاءه بتصوير الورقة ورفعها علي موقع التواصل الاجتماعي ليتلقي ابو كيان اتصال من مباحث قويسنا حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه.

نقل أبو كيان نشاطه بين محافظتي المنوفية والقليوبية بين مدينتي بنها وقويسنا ليتمكن من الهرب في حالة القبض عليه، ولكن تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة.

و حمل المنشور الإعلان عن بيع المخدرات "أبو كيان لتجارة المكيفات ايس وحشيش وبانجو وتمول" جملة وقطاعي تاركا عنوانه وأرقام هواتفه.

 

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز قويسنا بقيام عاطل بالترويج لنفسه لبيع المخدرات علي موقع التواصل الاجتماعي وطباعة اوراق لنشاطه الإجرامي.

 

وقامت قوة من مركز شرطة قويسنا وتمكنت من ضبط " م.س.ح " عاطل ومقيم قرية ابنهس والمشهور بابو كيان وبحوزته 6 كيلو حشيش واسطوانة هيروين و2 كيلو هيدرو ومبلغ مالي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وعدد من المطبوعات باسم ابو كيان.

فيما اعترف المتهم بتجارته في المخدرات وطباعة أوراق للترويج لنشاطه من أجل جذب عملاء جدد بعد نقل نشاطه الي مكان حدودي بين محافظتي القليوبية والمنوفية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

ابو كيان لتجارة المخدرات 
المكيفات أبو كيان حشيش المنوفية بيع المخدرات

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