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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

ضبط شاب يتاجر في
ضبط شاب يتاجر في المواد المخدرة

 

نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منشور يظهر فيه اسم ابو كيان لتجارة المخدرات وجميع أنواع المكيفات.

حيث حمل المنشور الإعلان عن بيع المخدرات " ايس وحشيش وبانجو وتمول " جملة وقطاعي تاركا عنوانه وأرقام هواتفه.

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فيما شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية تمكنت من القبض علي مروج الأوراق حيث تبين أنه شاب له اسم حركي ومعروف عنه تجارة المخدرات وتم ضبطه في منطقة حدودية بين محافظتي القاهرة والقليوبية بين مدينتي قويسنا وبنها.

كما تحفظت قوات الأمن علي عدد من المضبوطات، حيث تبين بحوزته عدد من المواد المخدرة.

 

 

المخدرات المنوفية التواصل الاجتماعي مخدرات تجارة المخدرات قويسنا

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