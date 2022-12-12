مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة وزوجها وشقيقته.. القصة الكاملة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من عدد 16 مواطنا باتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة .

وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.