عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة وزوجها وشقيقته.. القصة الكاملة

المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من عدد 16 مواطنا باتهام  "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها  .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة .

وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

مليون جنيه الأجهزة الامنية محافظة الجيزة السيارات نصب انستجرام نصب والإحتيال عقارات البلوجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتعديل نظام السوبر المصري

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

موضوعات متعلقة

كنت مستعجل.. ضبط سائق حافلة للنقل الجماعي يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

سكرانين .. سودانيون يقطعون يد سائق في مدينة نصر وقرار من النيابة

احتراق مخزن للملابس الرياضية وشقتين إثر حريقين بالبساتين والمطرية

سقوط مقاول هارب من 80 سنة سجن بغرامات 18 مليون جنيه

ضبط مصنع بدون ترخيص في القاهرة داخله فلاتر زيت وهواء منتهية الصلاحية

مباحث القاهرة تضبط لصا سرق متعلقات من سيارة في مصر الجديدة

ضبط مخبز ومخزن أغذية بدون ترخيص ومصنع مياه معدنية مغشوشة بالقاهرة

معركة بالأسلحة بين شقيقين وآخر بسبب معاكسة فتاة بروض الفرج

ترشيحاتنا

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

شاهد..فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة..ما الحكاية؟

اعتزال رونالدو بعد الخروج من المونديال.. شقيقة الدون تفجر مفاجأة مدوية.. فيديو

مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة وزوجها وشقيقته.. القصة الكاملة

الجيش الروسي يعلن عن تحقيق تقدمات ميدانية ضد القوات الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

طريقة عمل البرجر اللحمة فى المنزل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ