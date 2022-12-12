اعتزال رونالدو بعد الخروج من المونديال.. شقيقة الدون تفجر مفاجأة مدوية.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف حقيقة اعتزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الهزيمة من المنتخب المغربي والخروج من كأس العالم.

ورد التقرير على السؤال الذي طرحه عشاق المستديرة على السوشيال ميديا وهو هل كانت مباراة المغرب هي الأخيرة لرونالدو بعد خروج المنتخب البرتغالي من المونديال؟ .

وأشار التقرير إلى أن تقارير رياضية كانت لمحت سابقا إلى اعتزال الدون مباشرة بعد نهاية مونديال قطر 2022.

وأكد التقرير أن النجم البرتغالي لم يعلن اعتزاله بشكل رسمي حتى الآن، لافتا إلى أن رونالدو يقترب من سن الـ38 وأن عمره الكبير سيقلل من فرص اللعب داخل منتخب البرتغال ما يعني إمكانية اعتزاله دوليا.

وأوضح التقرير أن شقيقة رونالدو علقت على خسارة البرتغال، قائله: "41 عاما هو جوهرة الحياة"، وذلك في تلميح منها لحضور رونالدو بمونديال 2026.