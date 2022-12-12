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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج تفاصيل أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وكواليس استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: « في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب السابقة قرر تاكيس جونياس استبدال عبد الله السعيد وهو الأمر الذي لم يرض السعيد وخرج غاضبًا وحزينًا ثم أخذ حقيبته وغادر الملعب على غير المعتاد داخل الفريق».

 

تابع شوبير أن الجهاز الإداري في نادي بيراميدز قرر توقيع غرامة مالية على اللاعب بما يقرب من ربع مليون جنيه بسبب ما حدث وهو ما أثار غضب اللاعب ولوح بالرحيل.

 

استبعاد السعيد ورد فعل بيراميدز

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أضاف شوبير أن السعيد لم يتلقى رد من الإدارة ولكن تم استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز والزمالك التي تقام في مساء اليوم.


وأتم شوبير تصريحاته أنه حرص على  التواصل مع مصدر داخل نادي بيراميدز والذي بدوره أكد أن عدم تواجد السعيد في قائمة مباراة الزمالك بسبب اعتماد الجهاز الفني على عملية إعادة التدوير بين اللاعبين ونظرًا لكبر سنه فإن جونياس يفضل إراحته أطول فترة ممكنة. 

 

ويغيب السعيد عن قائمة بيراميدز الذي يحل ضيفا على الزمالك في السابعة من مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
 

اتحاد الكرة عبد الله السعيد الدوري الممتاز النادي الأهلي نادي بيراميدز بيراميدز احمد شوبير

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