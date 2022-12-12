عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تفعيل القانون الجديد.. محافظ القاهرة يتفقد مركز إصدار تراخيص المحلات بالنزهة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو، وذلك لمتابعة بدء تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال والتيسيرات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة، فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الذى بدأ أمس الأحد بكافة محافظات الجمهورية .

37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة ، ولتقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg  لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

تدريبًا مكثفًا 

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة .

وتبدأ وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رسميًا، والذي نص على أن تلتزم جميع المحال العامة بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحها لهم القانون، لتعمل تلك المحال في إطار قانوني، لاسيما وأن أغلبها غير مرخصة ولا تستفيد منها الدولة.

تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية جميع أحياء القاهرة

محافظ القاهرة : العاصمة أنهت كافة استعدادتها لإصدار تراخيص المحلات

خطوات ترخيص محل :

أتاحت محافظة القاهرة 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات في الأحياء ، وبداية من اليوم الأحد ، يمكن لأصحاب المحال  اتباع الخطوات التالية لاستخراج التراخيص وفق القانون الجديد:

- تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق.

- التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص.
- تقديم المستندات والرسومات المحددة 
- يقوم المركز المختص بالرد المسبب على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا من التقديم
- يعد الطلب مقبولا تلقائيًا في حالة عدم الإخطار خلال المدة المحددة
- يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، في حال تم قبول الطلب مبدئيًا.
- يقوم طالب الترخيص بدفع رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لما تقرره اللجنة.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر
- في حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.


العقوبات

بحسب القانون يعاقب من يخالف القرارات الخاصة بتشغيل المحلات وتغيير نشاطها وموقعها دون ترخيص بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 20  ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص.

- يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.

القاهرة تراخيص المحلات مركز إصدار تراخيص المحلات النزهة محور جوزيف تيتو محافظ القاهرة التراخيص قانون المحال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

موضوعات متعلقة

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة عدم تنفيذ قانون المحال العامة.. فيديو

برلماني: قانون المحال العامة يهدف لمواجهة الإقتصاد غير الرسمي .. فيديو

محافظ أسوان: تجهيز 10 مراكز تكنولوجية مع بدء تطبيق قانون المحال العامة

الحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. اعرف عقوبة المخالفين لـ قانون المحال العامة

ترشيحاتنا

في أوضة الفئران.. سيدة تترك طفلها في منزل مع 300 فأر

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 12-12-2022

دعاء الوضوء من 6 كلمات يحرمك على النار.. ردده عند مسح رأسك

بهاتفك الشخصي.. أحمد عماد يكشف 10 حيل للحصول على صور كالمشاهير| خاص

قفزة عالمية في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات الروسية

هل النبي كان يصلي سنة الفجر في البيت؟.. 9 حقائق لا تعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق ينسف دهون البطن ويخفي الكرش في 3 أيام

الفائزة بميدالية نجيب محفوظ.. رسالة مؤثرة من عضو لجنة التحكيم عن رواية فاطمة قنديل

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ