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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 14 محضرا لمزارعين امتنعوا 7عن توريد الأرز فى طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حررت حملة من مديرية تموين الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية، 14 محضر لمزارعين فى مركز طنطا، لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفى حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

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وحررت الحملة خلال عملها فى مركز طنطا، 14 محضر لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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