إسكان النواب توافق على تشكيل اللجنة الفنية بقانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والادارة المحلية بمجلس النواب، على تعديلات المادة (ه) من قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

و تنص المادة (ه) و تنص على " تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية و الالتزام بالحماية المدنية للتصالح "

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.