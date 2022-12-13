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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. 5 شروط لعضوية مجلس إدارة صندوق قادرون بلا اختلاف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، علي انه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

ووفقا للمادة (8) تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

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ولفتت المادة (9) إلي إنه يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

 

-أن يكون مصري الجنسية.

-ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.

-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

وطبقا للمادة (10) تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

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