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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تؤكد على ضرورة تنفيذ سياسات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صدى البلد

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية) تنظم بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، "الملتقى العربي الرابع للنساء ذوات الإعاقة، تحت شعار "النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي من كوفيد -19: من التمكين الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية، تجارب رائدة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة".

وأوضحت أبو غزالة، أن قطاع الشؤون الاجتماعية ينظم اجتماع كبار المسؤولين حول مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعداد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، يومي 13 و14 ديسمبر 2022، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيداً لعرضه على وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة القادمة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتمهيداً لرفعه إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة، المقرر عقدها خلال عام 2023، ليمثل هذا العقد نقلة نوعية هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام، وبما ينعكس ايجاباً على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، عن آمالها في تنفيذ السياسات الناجعة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم الكريم، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات والأهداف ذات الصلة ضمن خطة 2030، وبالاستفادة من التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات، مشيرة إلى مبادرة "العيش باستقلالية" التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال أعمال معرض أكسبو أصحاب الهمم في دبي، 15 نوفمبر 2022، وبالشراكة مع اتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونيدو.

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