ماذا يفعل قارئ القرآن عند تعذر سجود التلاوة؟ الفقهاء قدموا الحل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أقرأ كثيرا في القرآن ولا أسجد سجدة التلاوة ، فهل علي ذنب؟.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال، بأن هذا الأمر ليس فيه ذنب، ولكن فات فاعله ثواب عظيم نتيجة سجود التلاوة فهو له أجر عظيم عند الله عزوجل.

وأشار إلى أن الفقهاء قالوا إن المسلم الذي يقرأ القرآن ويتعذر عليه سجود التلاوة لأي عذر ، فيمكنه أن يذكر الله ويعظمه ويقدسه عوضا عن السجود ، فيقول "سبحان الله، الحمدلله ، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله" ونحو ذلك مما فيه تعظيم لله عزوجل.

حكم سجدة التلاوة



سجود التلاوة سُنة وقربة وطاعة فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قول العلماء.

سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة ولو لم يسجد الإنسان عند قراءته للقرآن فلا يكون عليه شيء فمن الممكن أن يسجد فى آخر قراءته للقرآن جميع السجدات ولا شيء عليه فى ذلك، فهى على المذهب المفتى به فى دار الإفتاء أنه لها نفس الشروط للصلاة نستقبل القبلة ونكون على وضوء.

سجدة التلاوة من غير وضوء



من أراد أن يسجد فهناك شروط لسجود التلاوة كشروط صحة الصلاة، وهى أن يكون الإنسان على وضوء والمكان الذى يسجد فيه طاهر وتكون ملابسه وبدنه طاهر، ومتوجه ، ويقال فى السجود سبحان ربي الأعلى.

حكم سجدة التلاوة بدون حجاب



من كان يقرأ القرآن الكريم ووافقته أثناء قراءته سجدة تلاوة، فعليه أن يلتزم باستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأكبر.

ويجب على المرأة إذا سجدت للتلاوة لابد أن تكون ساترة للعورة التي تسترها في الصلاة لأن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط في الصلاة.

ولا يصح للمرأة عند قراءتها لأن بها سجدة تلاوة أن تسجد وشعرها مكشوف لأن السجود بعض صلاة والصلاة يشترط لها ستر العورة والطهارة الكاملة.