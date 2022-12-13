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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق أجهزة إلكترونية من داخل شقة بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شاشة وحقيبة بداخلها عـدد 3 أجهزة لاب توب، ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (شاشة - حقيبة بداخلها عـدد 3 أجهزة "لاب توب"- مجموعة من الأجهزة الإلكترونية) جميعهم مجهوليـن المصــدر.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، أمكن التوصل للمجنى عليه (موظف – مقيم بدائرة القسم)، واستدعائه تعرف على المضبوطات ، وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

حبس شخص حبس بسرقة شاشة بسرقة لاب توب الأجهزة الإلكترونية

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