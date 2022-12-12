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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة التخلص من مياه الصرف في النيل .. تعرف عليها

مياه الصرف
مياه الصرف

شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات.

وجاء مشروع القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 فى 10 أبواب، تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

 

وفي هذا الإطار حظرت المادة 34 من قانون الري إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية  بدون ترخيص من وزارة الرى.

 

وعاقب القانون  في مادته المائة كل من يخالف النص السابق ذكره بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.


ويعد قانون الموارد المائية والري خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، حيث يهدف إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

الصرف الزراعى مياه الصرف قانون الموارد المائية جسور النيل جسور المجارى المائية مياه الصرف الزراعي

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