بعد مشاركته فى مباراة الاتحاد.. ماذا قال نبيل الحلفاوى عن حسين الشحات؟

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يشيد فيه بلاعب النادى الأهلى حسين الشحات بعد تفاعل الجمهور مع أدائه فور مشاركته فى مباراة الاهلى اليوم أمام الاتحاد السكندرى.

وقال نبيل الحلفاوى : “دقائق قليلة كانت كافية لحسين الشحات استعاد بها ثقة ومساندة جمهور الأهلي”.

دقائق قليلة كانت كافية لحسين الشحات استعاد بها ثقة ومساندة جمهور الأهلي.👍👏👏👏 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 12, 2022

نبيل الحلفاوى

وعلق نبيل الحلفاوي، على فوز النادى الأهلى أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام.

وكتب نبيل الحلفاوى عبر تويتر: “أولا حمد لله على السلامة للكابتن الشناوي، ثانيا شوط ثان لم نر فيه الأهلي بتاعنا إلا في نهايته”.

وتابع: “اقتناع بالنتيجة وافتقاد الشهوة التهديفية وتمريرات غير دقيقة وسوء تصرف في الانفرادات، مبروك مواصلة العلامة الكاملة وتأكيد التصدر، والقادم أفضل إن شاء الله”.

و فاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بثلاثة أهداف على منافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام وي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاهلي للنقطة 18 ويعود لمركزه المفضل في صدارة الدوري الممتاز، بينما يستقر الاتحاد في المركز السادس برصيد 9 نقاط.