100 يوم على رمضان 2023.. اللهم بلغنا الشهر الكريم الفضيل

موعد شهر رمضان 2023، دائمآ ما يبحث عنه عموم المصريين والمسلمين في العالم أجمع لما يرتبط علي الشهر الكريم بطقوس دينية وروحية وتتنزل فيه الرحمة والمغفرة ولذلك يحرص الجميع علي معرفة موعد شهر رمضان الإستعداد له ولإستقابلة أحسن إستقبال.

فاضل 100 يوم علي شهر رمضان 2023

يفصلنا عن استقبال شهر شهر رمضان 100 يوم، وفقا لتوقعات معهد البحوث الفلكية، والحسابات الفلكية، فبداية شهر رمضان 2023 سوف تكون يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي يوم الجمعة 21 إبريل2023، ولكن الرؤية الشرعية للهلال هي الفاصل.

فاضل 100 يوم علي شهر رمضان 2023

موعد شهر رمضان 2023

ووفقآ للحسابات الفلكية التى يعدها معهد أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد شهر رمضان 2023 فلكيًا سوف يكون فى شهر مارس، حيث يوافق يوم الخميس 23 / 3 / 2023

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).

موعد شهر رمضان فلكيًا

ويعتمد التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622" مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

مواعيد غرة شهر رمضان 2023

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي الاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

واوضح المعهد القومي للبحوث الفلكي، أنه وفقآ للحسابات الفلكية فى سوف يكون يوم الاربعاء الموافق 22 مارس هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، وتكون غرة شهر رمضان 2023 م 1444هـ فلكياً هو يوم الخميس الموافق 23 مارس.