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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القمر البارد و دخول الشتاء

القمر البارد يزين سماء مصر الآن بنسبة لمعان 99.9 %

القمر
القمر

تتزين سماء مصر الآن ليلا بظهور بدر شهر ديسمبر والمعروف بـ القمر البارد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الخميس كان  موعد اكتمال القمر بدر ديسمبر، وكان القمر عند طور البدر في وضع التقابل مع الشمس فيظهر قرص القمر بدر كامل الاستدارة في ذلك اليوم، ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة ، ويظل بالسماء طوال الليل ثم يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي .

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نسبة لمعان القمر البارد 99.9 % 

وأشار الدكتور “تادرس ”، أن القمر البارد سوف بلغ لمعانه نسبة 99.9 %، واكتمل يوم الخميس 8 ديسمبر 2022م عند الساعة 6:09 صباحاً بتوقيت القاهرة، والقمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد بيوم، وبعد ذلك الموعد بيوم (على الأقل)، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع ادراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذين اليومين بسهولة .

القمر البارد

واضاف أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد دلالة على دخول الشتاء ، كما يعرف باسم قمر الليالي الطويلة لأن ساعات الليل تكون أطول من ساعات النهار في الشتاء ، كما يُعرف أيضا بقمر عيد الميلاد (الكريسماس).

والفت استاذ الفلك أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس  أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، هذه الظاهرة ليست نادرة و تتكرر في كل عام ، وتختلف من مرة لأخرى حسب زيادة حجم القمر، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

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