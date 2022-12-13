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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تكشف تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لهذا العام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نظام الامتحانات لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  ان نظام الإمتحانات هذا العام مازال كما كان سابقا فى السنوات الماضية وهو النظام المتعارف عليه منذ بداية العام الدراسي حيث يتم تقيم الطالب عن طريق الامتحان التحريري "مقالي" والامتحان الشفوي ولا نية لحدوث اي تغيرات.

جامعة القاهرة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتورة أميرة تواضروس المدير التنفيذي للوحدة، يومًا رياضيًا وترفيهيًا بالمدينة الرياضية بالجامعة، بالتزامن مع حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المرأة وتمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف ضدها، والمساهمة في تنفيذ محور الإستراتيجية الوطنية الخاص بالنهوض بالمرأة 2030.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة لها دور فعال في تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي والتوعية بقضايا المرأة، وتشكيل ثقافة الشباب من الجنسين تجاه المرأة، وتغيير طريقة تفكيرهم في التوجهات الحياتية الخاصة بقضايا المرأة المختلفة مثل حمايتها وتمكينها، وبالتالي تأسيس مجتمع جامعي يتسم بالسلمية والأمان للجميع والنهوض بالثقافة المجتمعية.

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