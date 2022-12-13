لأسرتك .. طريقة عمل بفتيك بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف دعاء نوبير طريقة عمل بفتيك بطريقة مميزة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق اللحوم .

المكونات لعمل بفتيك

لحم البفتيك : 8 قطع

- البصل الأحمر : 2 حبة

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة

- الثوم : فص

- مرق دجاج : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- القرفة : حسب الرغبة

- طماطم : 2 حبة (مبشورة)

طريقة عمل بفتيك

قطعي البصل، والثوم، والفلفل الرومي إلى شرائح.

قطعي لحم البفتيك إلى شرائح متوسطة السمك، وتبليها بالملح، والقرفة، والفلفل الأسود.

في مقلاة ضعي الزبدة، وزيت الزيتون، واقلي البفتيك حتى يصبح ثلاثة أرباع إستواء.

أضيفي البصل، والثوم، والفلفل الملون، حتى يذبلوا قليلاً، ثم أضيفي الطماطم المبشورة، واتركي جميع المكونات على النار لمدة ٢٠ دقيقة، ثم أضيفي صوص مرق الدجاج، وقدمي اللحم ساخناً.