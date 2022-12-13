العيلة دي يتصدر نسب المشاهدة ومحمد رجب الوصيف .. تفاصيل

تصدر مسلس العيلة دي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة watch it ، حيث احتل المركز الاول من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة .

فيما احتل فى المركز الثاني مسلسل الونش ، من بطولة الفنان محمد رجب ، أما المركز الثالث فكان من نصيب مسلسل إيجار قديم للفنان شريف منير ، والذى انتهي عرضه على شاشة التليفزيون خلال الأيام الماضية .

فيما احتل المركز الرابع مسلسل إتزان ، واحتل المركز الخامس المسلسل الوثائقي أم الدنيا من إخراج محمود رشاد .

مسلسل العلية دي من بطولة وفاء عامر، سلوي عثمان ، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

أحداث مسلسل العيلة دي:

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر وزوجها إسماعيل فرغلى ، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

إما مسلسل مشوار الونش وهو من بطولة محمد رجب والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.



تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.